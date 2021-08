El predio en el que Banfield proyectó fútbol infantil fue cedido al femenino de la Liga Sampedrina

El predio ubicado en Bozzano y Ansaloni que la Municipalidad cedió a Banfield para desarrollar futbol infantil fue traspasado al Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Sampedrina (LDS) luego de que el Taladro no pudo concretar su proyecto.

El intendente, Cecilio Salazar, propuso al club ceder ese amplio espacio que en enero de 2019 fue usurpado por alrededor de 30 familias posteriormente desalojadas y, tras la reunión que el miércoles mantuvo con la secretaria del área de la LDS, María Belén Giménez, su colaboradora Marcela Gauna y el tesorero de Banfield, José Cancelo, se redacta el convenio que se firmará el viernes.

“Es un acuerdo, la Municipalidad tenía un acuerdo con nosotros pero no era de nosotros. Fue un acuerdo entre los tres y la Municipalidad se los cede a ellos”, dijo a La Opinión Cancelo. El dirigente aclaró que la entidad tendrá su espacio en el lugar cuando reactive el fútbol infantil: “Vamos a trabajar juntos con ellas. Ellas se van a hacer cargo del predio pero vamos a trabajar en conjunto todos los clubes, nosotros especialmente porque vamos a tener la posibilidad de que los chicos de fútbol infantil sean local en ese predio. Aunque lo van a manejar ellas, nosotros vamos a poder ser locales ahí”.

La reunión la encabezó Salazar en su despacho en la Municipalidad. Foto: Prensa Municipalidad.

Gauna, que ayuda en el Departamento de Fútbol Femenino, relató cómo se gestó y concretó la cesión: “Nosotros no fuimos a exigirlo. Belén (Giménez) lo había pedido al lugar en su momento, pero se lo dieron a Banfield. En la reunión que tuvimos con el intendente antes del torneo que no se terminó por la pandemia, hablamos de que a nosotras nos interesaba el terreno y nos tuvo en cuenta. Banfield no se opuso en ningún momento, lo cedió”.

Y agregó: “Como no lo están trabajando, vamos a ver si nosotros podemos arrancar. Junto con Belén conformamos el departamento de la LDS y estamos tratando de conseguir cosas para el femenino. Como no tenemos espacio propio y se nos hace difícil por los entrenamientos, las fechas del campeonato y un montón de cosas, tuvimos el contacto con Cecilio (Salazar) y nos dieron ese predio que no están usando. Ellos lo arreglaron todo, lo pusieron en condiciones y después les robaron todo”.

El 12 de octubre de 2019 Banfield presentó su cancha de fútbol infantil bajo la presidencia de Diego Obrador. Del informal evento participaron autoridades de la Comisión Directiva, hinchas y niños que desde el 2020 iban a integrar los planteles en los certámenes de Liga Deportiva Infantil (LDI). Por entonces, se delimitó la cancha con un alambrado perimetral y el campo de juego estaba en proceso al igual que la colocación de los arcos.

Así estaba la cancha de fútbol infantil de Banfield cuando fue presentada en octubre de 2019. Foto: La Opinión.

En el terreno permanece la vieja edificación que fue la curtiembre de las familias Begino y Schmidt. Cuando en 2019 fue usurpado Salazar reconoció a este medio de comunicación que la idea era cederlo a Banfield: “”La dueña del terreno habló conmigo y me dijo que quería que se lo alquilemos pero le dije que no, que era imposible y que el convenio anterior había vencido hace mucho. Le propuse el comodato, siguió hablando con Silvio Corti (N. de R.: secretario de Gobierno) y se hizo la cesión. Hablé con la gente que está ahora en Banfield y les ofrecí el terreno para que empiecen con el fútbol infantil”.

Tras el desalojo, el Taladro recibió el predio donde años antes estuvo la cancha de fútbol infantil de Independiente y no pudo concretar sus planes, reconoció José Cancelo: “No conseguimos gente que nos ayude y se haga cargo y no tenemos socios porque hicimos la personería jurídica nueva. Invitamos a la gente a asociarse y se acercó una sola persona, por lo que no contamos con recursos ni gente”. En ese marco, explicó que decidieron facilitárselo al Departamento de Fútbol Femenino de la LDS porque les va “a servir”, aunque dejó en claro que “cuando se armen los infantiles de Banfield” van a “poder usarlo”.

“Invitamos a la gente a asociarse y se acercó una sola persona, por lo que no contamos con recursos ni gente” José Cancelo, tesorero de Banfield

Marcela Gauna remarcó que el objetivo es “integrar a Banfield” porque “sigue afiliado” a la LDI: “Si ellos se quieren sumar estaría bueno para compartir lugar. Es cuestión de sentarse y hablar”. “El predio la idea es que pertenezca al Departamento de Fútbol Femenino. Si la Liga Sampedrina pone alguna condición, se hablará. La idea es generar un lugar para el fútbol femenino”.

Por último, quien se desempeña con árbitra en encuentros de la LDS contó que el intendente se comprometió a acondicionar el espacio: “Nos dijo que va a arreglar la cancha, ponerle los alambrados y construir los vestuarios nuevos. La idea es poner una persona permanente, que el esfuerzo que hagamos no sea en vano de un día llegar al lugar y no encontrarnos con las cosas”.