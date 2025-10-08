El Gobierno municipal y los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado local mantuvieron una reunión el lunes en Palacio y otra este miércoles en la Delegación del Ministerio de Trabajo para avanzar en las demandas planteadas por las organizaciones gremiales.

Juan Cruz Acosta, del Sindicato de Trabajadores Municipales, difundió un video entre sus afiliados en el que informó que "el Municipio se comprometió a pasar a todos los trabajadores que están en planta temporaria o jornalizada, que hayan cumplido el período de prueba de un año, a la estabilidad laboral, como corresponde".

Agregó que "el Ejecutivo viene atrasado con este derecho" y que "hoy se comprometió con nuestra entidad sindical a que todos los trabajadores que estén en esta situación pasen a planta permanente", además de continuar el análisis de cuestiones relacionadas con el reclamo por recategorizaciones, bonificaciones y el encuadre de los trabajadores.

Desde el Gobierno informaron a La Opinión que el pase a planta permanente de personal temporario que haya cumplido el año forma parte de los temas sobre los que están "avanzando" y que habrá "un esquema gradual" para el cumplimiento del compromiso.

Los representantes sindicales se reunieron el lunes con Porta.

El subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta, que participó en representación del Gobierno tanto en la reunión del lunes como en la audiencia de este miércoles, explicó los alcances del acuerdo.

"Estamos definiendo el listado en conjunto con la representación sindical, considerando la fecha de ingreso de cada uno, para conformar un cronograma de acá a fin de año, con fecha de ejecución a partir de octubre", detalló.

En el acta del Ministerio de Trabajo quedó plasmado que en la reunión de la mesa técnica del lunes, que habían acordado cuando firmaron el último acuerdo paritario, la Municipalidad se comprometió a "efectivizar, antes de fin de año, todos los pases pendientes a planta permanente".

Según el Presupuesto 2025 aprobado por el Concejo Deliberante, en la Municipalidad hay 142 trabajadores de planta temporaria. El análisis para el pase a planta permanente será gradual y contemplará caso por caso.

En la Municipalidad, desde hace tiempo, incluso desde antes de la asunción de Salazar en 2015, hay empleados de planta temporaria que nunca fueron, como dice la ley, contemplados para la continuidad laboral estable.

El trabajador temporario tiene un sueldo de bolsillo por encima del permanente, por cuestiones de estabilidad. Una de las dificultades que plantean los propios trabajadores es la imposibilidad de percibir bonificaciones al no formar parte de la planta permanente, aun cuando corresponderían por el tipo de labor que desempeñan.