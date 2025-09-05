Fueron denunciados penalmente los policías de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) que fueron grabados por vecinos cuando obligaron a un joven de 18 años a hacer flexiones de brazos en la calle, frente a un patrullero.

El hecho ocurrió el lunes y fue filmado en la zona de Depietri y San Martín, donde los efectivos de la fuerza con asiento en San Nicolás cumplían con tareas de control preventivo.

La madre del joven obligado a hacer ejercicios entre burlas y golpes radicó la denuncia penal correspondiente en Prefectura para que la Justicia tome cartas en el asunto.

Además, con patrocinio de la Defensoría Oficial n.° 1 que conduce Joaquín Castro fue interpuesto un hábeas corpus "ante el inminente peligro" que podría correr el joven en la calle tras lo sucedido.

Luego de radicar la denuncia y tras la difusión del caso por parte de La Opinión, la familia planteó al Poder Judicial que el muchacho "teme ser víctima de algún tipo de represalias" por parte de las fuerzas de seguridad.

En el hábeas corpus solicitaron que se arbitren los medios para evitar que los hechos de los que fue víctima el joven se repitan en el futuro, así como que se tenga en cuenta el riesgo de "represalias, asedio, amenazas o detenciones arbitrarias" que corre.

El joven caminaba junto a su novia y la hermana de la chica cuando fueron interceptados por personal de UTOI en el marco de un control preventivo de los que esa fuerza suele llevar adelante en San Pedro como refuerzo a los patrullajes habituales.

En la denuncia quedó constancia de que los efectivos de UTOI lo pusieron contra un patrullero y ordenaron a las chicas que se retiren, para luego obligarlo a tirarse al suelo y hacer flexiones de brazos, en medio de risas y burlas.

