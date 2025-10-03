Los cotidianos reclamos de vecinos usuarios de la nueva Terminal de Ómnibus de San Pedro provocaron acción directa por parte del Municipio, que intimó a la empresa a que cumpla con la normativa vigente en la materia.

A través de una carta documento remitida desde la Subsecretaría Legal y Técnica que conduce Daniel Porta, el Gobierno exigió a San Pedro Farm S. A., compañía de capitales chinos a cargo de la estación terminal de micros, el "estricto cumplimiento".

"Desde su inauguración, la Municipalidad ha recibido numerosos reclamos de ciudadanos y turistas respecto de la falta de seguridad, limpieza y cierre en horario nocturno de la terminal", dice la misiva.

Además, destacaron que en el Concejo Deliberante los ediles aprobaron por unanimidad una resolución para que el Gobierno haga las gestiones necesarias y que, a pesar de los intentos por la vía política de avanzar en el tema, hubo caso omiso.

Por eso, el Gobierno puso en marcha la instancia administrativa correspondiente a través de una carta documento y, de no prosperar el planteo, podría ir a la Justicia para exigirle a la empresa que cumpla con los compromisos asumidos.

