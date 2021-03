El fixture del Torneo Preparación, que se armó con diez clubes

La Liga Sampedrina (LDS) dio a conocer este martes por la tarde, luego de la reunión de delegados que se llevó a cabo anoche en el salón Pedro Barri, el fixture del Torneo Preparación para primera y U21 que comenzará el primer fin de semana de abril.

Los diez clubes que confirmaron su participación fueron divididos en dos zonas, tal estaba previsto. En el grupo A se enfrentarán a una ronda Paraná, General San Martín, La Esperanza, Independencia y Defensores Unidos mientras que en el B lo harán Mitre, San Roque, América, Banfield y Las Palmeras. Los dos líderes de cada uno avanzarán a semifinales y, luego, a la definición.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Municipal que será cedido sin cargo por la Municipalidad. Habrá dos cotejos el sábado y otros tantos el domingo con un máximo de 75 personas por equipo. Es decir, aunque no se puede vender entradas, se permitirá el ingreso de “hinchas” previamente alistados los cuáles podrán ver el partido en las tribunas como parte de la delegación.

Al menos en la primera ronda no habrá clásicos entre Paraná y Mitre y América e Independencia (están en diferentes zonas) pero sí Banfield enfrentará al nuevo San Roque.

En el fixture no fueron incluidos Agricultores y Central Córdoba que manifestaron su no incursión como tampoco La Roca que, por un “mal entendido”, dijo que no iba a jugarlo pero su presidente, Héctor Villarreal, gestiona para revertir la situación que se resolverá el 29 de marzo en el último mitin antes de que arranque el primera campeonato tras el largo parate por la pandemia de coronavirus.