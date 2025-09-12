La investigación que la División Drogas Ilícitas llevó adelante para detener este jueves a un joven acusado de comercialización de estupefacientes en una vivienda de 11 de Septiembre 1350 comenzó con una denuncia por abuso sexual.

A Marcelo Ramírez le habían secuestrado el celular luego de que el año pasado lo denunciaran por el presunto abuso de una menor de edad del entorno familiar próximo.

Cuando abrieron el teléfono en la pericia se encontraron con una serie de chats que despertaron la sospecha acerca de la venta de drogas. Desde "tengo tantos gramos" a "puedo darte tanta plata y una campera". De ese tenor eran las conversaciones.

Fiscalía aplicó la doctrina del hallazgo casual razonable, conocida en la jerga judicial como "doctrina plain view (vista plana, en inglés)", que permite la incorporación de evidencia vinculada a un delito distinto al que autorizó el registro inicial.

Así, dispusieron el inicio de una investigación que llevó adelante el personal de la División Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense que incluyó el seguimiento para establecer que efectivamente los movimientos en la vivienda del imputado eran compatibles con el delito de venta de drogas.

Marcelo Ramírez fue aprehendido este jueves en un allanamiento que tuvo lugar en su domicilio, ubicado en 11 de Septiembre 1350, donde secuestraron cocaína y marihuana fraccionada en envoltorios listos para la venta, y un trozo compacto de cocaína.

En su declaración indagatoria, Ramírez dijo que ese teléfono que le secuestraron en la causa por abuso y que contenía los chats que derivaron en la investigación por drogas no era suyo.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.

De la misma manera, aseguró que la droga secuestrada en su casa no le pertenece y sostuvo que era de su compañero de vivienda, que tiene problemas de adicciones.

Además, allanaron la vivienda de su novia, ubicada en Dávila al 700, una joven docente de primaria que no fue vinculada a la causa por venta de drogas y en cuyo domicilio secuestraron una escopeta recortada calibre 14.

Marcelo Ramírez fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y también por "comercialización de estupefacientes", distinción que establece, para el segundo delito, que no es necesario el hallazgo de drogas para probar la venta, porque hay evidencia que permite establecerlo.

