Lo primero que hay que saber es que la celiaquía es una enfermedad, que proviene de una reacción a la ingestión de gluten, este se encuentra presente en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y todos sus derivados.

Ante un reporte, donde una persona nos informa que enero es el último mes que Desarrollo Humano entregará mercadería sin Tacc y como esto afecta en su vida debido a su condición, decidimos averiguar cómo es la vida de un celíaco y compartimos este testimonio.

Lula viene de una familia de panaderos y le diagnosticaron celiaquía en el 2007. Fue algo muy difícil para ella, pero consiguió la manera de seguir adelante y en esta nota nos cuenta sus luchas cotidianas, cómo fue aceptar su nueva forma de vida, cómo lidia con los precios y cuáles son sus comidas preferidas.

Compara la celiaquía con el ser vegetariano, pero con la diferencia que ella no eligió serlo y mucho menos se puede dar "permitidos", ya que es muy intolerante al gluten. Es importante saber que hay diferentes niveles de tolerancia que va desde el 0 al 4, en gravedad.

Esta enfermedad no solo la afectó en su vida diaria, sino también en su economía. Declaró que si bien en San Pedro existe una gran cantidad de comercios donde venden productos sin Tacc, la mayoría de ellos valen 10 veces más que cualquier producto con gluten.

"Cuando me enfermé allá por el 2007, conseguí una ayuda en ese tiempo de 500 pesos. Era mucha plata y me hice una provista que me duró varios meses" contó Lula.