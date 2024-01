#381 reportó: Esta es la mercadería que dan en Desarrollo Humano para celíacos, este es el último mes que la dan, sinceramente estoy triste porque muchos contamos con provista. Soy celíaca desde hace mucho tiempo, y la verdad quise tramitar la tarjeta de alimentos que es de 10.000 pesos por mes, pero me dieron mil vueltas. Primero me pidieron que llene una planilla, la lleve al hospital pero la llenan una vez que me haga unos análisis, pregunté por ellos y con el 40% de descuento me salen 11.00 pesos. Un paquete de fideos está 3.800".