Dieron de alta a Rosa Gómez, la mujer sobre la que cayó un poste de luz en Mateo Sbert y Aulí
El miércoles por la tarde, Rosa Gómez recibió el alta tras seis días internada luego de que un poste de luz le cayera encima cuando un camión enganchó cables del tendido eléctrico de Mateo Sbert y Aulí.
El miércoles en horas de la tarde, Rosa Gómez fue dada de alta tras permanecer seis días internada luego de que el jueves de la semana pasada un poste de luz le cayó encima cuando barría el patio de su casa.
La situación ocurrió en Mateo Sbert y Aulí, donde un camión, que llevaba una motoniveladora enganchó el tendido eléctrico en esa esquina y derivó en que un poste de luz fuera de su domicilio le cayera encima a la mujer de 61 años.
Días atrás, la familia de Rosa había comunicado que el fin de semana pasó a verla el traumatólogo y les dijo que no corren peligros sus pulmones ni otros órganos, en el marco de la fractura costal que sufrió.
Luego de recibir el alta, su hijo Matías informó a La Opinión que su madre ya está en su casa y que ‘’todo salió bien''.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión