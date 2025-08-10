Casi como una falta de respeto hacia los más chiquitos de la familia, parece increíble que los mayores no se pongan de acuerdo sobre el domingo en el que los niños recibirán sus regalos y atenciones especiales por el “Día del Niño”.

Si bien todo está relacionado con una fecha comercial como sucede con los días de la Madre y el Padre, hubo, una vez más, mucho desconcierto sobre el día puntual para homenajear a los pequeños y algunas familias prepararon sus obsequios para un domingo y otras, para el siguiente.

Allá lejos, años atrás, era fijo el primer domingo de agosto. En la memoria resuena aún ese jingle promocional que comenzaba un mes antes a avisar a todos por radio o por TV que había que invertir en una nueva bicicleta, un primer triciclo o una pelota de cuero y una muñeca caminadora.

Ese “primer domingo de agosto Día del Niño, regale un juguete, regale cariño” era el recordatorio viral que se escuchaba en todas las radios y canales y entusiasmaba a los chicos ese tiempo de espera.

Obvio la economía era otra y en cuanto la cosa comenzó a decaer, el primer domingo del octavo mes de año pasó a ser el segundo porque ese día ya se había “cobrado la mensualidad” y siempre relacionado con el calendario, que a veces marca su primer domingo el 1 del mes y otras el día 7.

A medida de las necesidades, la Cámara Argentina del Juguete parece ser quien decide que día hay que homenajear a los más chicos y este año, surgió la duda.

Muchos comerciantes anunciaron sus ofertas especiales y promociones con descuentos para este domingo 10, pero parece que como “plata no hay” de inmediato se produjo el traslado de la fecha para el fin de semana largo y el domingo 17 de agosto, además de rendir homenaje al General San Martín, los niños disfrutarán su esperado día.

Lo más recomendable, entonces, ante la incertidumbre será que cada familia festeje de acuerdo a sus ganas, cómo y cuándo quieran, sin dejarse manipular por una fecha comercial, porque como se dice siempre, el Día de la Madre, del Padre y del Niño son todos los días, con o sin regalos.

