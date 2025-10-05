Luego del hallazgo del cuerpo de Lisandro Romero, el joven de 17 años que se ahogó el miércoles en el riacho San Pedro frente al Paseo Público, el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, señaló la importancia de que la comunidad tome conciencia de los riesgos que implica el río en esa zona.

El funcionario destacó la tarea del personal de Prefectura, especialmente el de los buzos, y detalló las dificultades que implicó la búsqueda por la corriente, el sedimento y los cambios en la profundidad. "Hay remansos, huecos, pozos, es muy difícil", dijo.

Giovanettoni acompañó las tareas de Prefectura.

Giovanettoni, que acompañó las tareas desde la Municipalidad, que puso medios a disposición, puso de relieve la tarea del grupo de primeros auxilios emocionales de Bomberos, que contuvo a la familia junto a personal de la Dirección de Salud Mental, que acompañó.

El funcionario pidió a la comunidad tomar conciencia de la peligrosidad del riacho y de los riesgos que implica bañarse en esa zona, donde está prohibido arrojarse a las aguas.

"Hay que tener en cuenta lo traicionero que es el riacho, no es una zona que se pueda utilizar para bañarse. Es complejo, peligroso, no es una pileta, no es agua estanca", advirtió.

