Martín Diego González, el joven motociclista que falleció el pasado sábado mientras permanecía internado en el Hospital San Felipe de San Nicolás, será velado en las salas de Coopser y sus restos, inhumados este martes a las 10.00.

El padre del muchacho informó la decisión a La Opinión y expresó que allegados y amigos se pueden acercar a despedir a su hijo a la sala velatoria 4 y que posteriormente será llevado al Cementerio Municipal.

González participó de un grave accidente de tránsito en la intersección de 3 de Febrero y Segundo Sombra a fines de agosto y había quedado cuadripléjico y con respiración asistida.

