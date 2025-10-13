Despiden los restos de Martín González, el joven que sufrió un grave accidente en 3 de Febrero y Segundo Sombra
El muchacho, de 29 años, falleció el sábado en el Hospital San Felipe de San Nicolás, donde permanecía internado desde el grave accidente de moto ocurrido a fines de agosto. Su velatorio tendrá lugar en las salas de Coopser y sus restos serán trasladados al Cementerio Municipal.
Martín Diego González, el joven motociclista que falleció el pasado sábado mientras permanecía internado en el Hospital San Felipe de San Nicolás, será velado en las salas de Coopser y sus restos, inhumados este martes a las 10.00.
El padre del muchacho informó la decisión a La Opinión y expresó que allegados y amigos se pueden acercar a despedir a su hijo a la sala velatoria 4 y que posteriormente será llevado al Cementerio Municipal.
González participó de un grave accidente de tránsito en la intersección de 3 de Febrero y Segundo Sombra a fines de agosto y había quedado cuadripléjico y con respiración asistida.
