Por segundo año consecutivo, San Pedro no tendrá la obra musical Jesús de Nazaret para Semana Santa, una pieza artística que se había convertido en un clásico para sampedrinos y turistas durante Semana Santa.

El año pasado, el Gobierno le informó al teatrista Daniel Corti, responsable de la puesta en escena, que no había presupuesto para financiar la obra. Este año, tampoco.

Aunque en 2024 había convocado a "conformar una mesa de trabajo" para intentar la continuidad del espectáculo, esta vez anunció: "Para mí, es una etapa culminada".

En sus redes sociales, Corti publicó un duro descargo contra el Gobierno municipal, en el que apuntó especialmente contra los funcionarios de Turismo y Cultura, es decir el secretario Mariano Arnal y los directores Vicky Villalba y David "Kukino" Kurlat.

Corti agradeció al intendente Cecilio Salazar "por recuperar el Vía Crucis junto al partido Cambiemos", así como a "Marcela y Ramón", por Cuñer y el exintendente interino, en cuyo paso por la Municipalidad también tuvo lugar la puesta, y a "Mariela y Martín, por hacerlo posible ante la vuelta de Cecilio", en alusión a la exsecretaria de Turismo y Cultura, Mariela López, y al secretario de Gobierno, Baraybar.

"Hoy todo a cambiado y lamento que muchos de los que hoy ocupan puestos políticos pagados por el pueblo y que han formado parte del trabajo de la obra, junto a sus familiares hoy se hagan los desentendidos", cuestionó Corti y agregó: "Esos puestos, tarde o temprano se les van a terminar".

"Alguna vez una de ellas, en especial, dijo llamarse mi íntima amiga; hoy ocupa un puesto y el sistema la absorbió de tal forma que ya no tiene identidad y se ha olvidado de la parte humana", se quejó el teatrista.

Dnunció que "los referentes de Turismo y Cultura dicen no tener plata, es cierto, pero cuando uno no piensa como ellos, te sacan" y detalló: "No sólo me sacaron de los talleres municipales, me sacaron la obra que estábamos presentando en el Siripo y me advirtieron que no me conviene hablar en contra de ellos".

"Nos quieren hacer creer que Milei era el motosierra, el de la censura, el odioso y el poco empático", cuestionó Daniel Corti.

En su descargo en redes sociales, el director de Teatro deslizó que recibió reclamos por escribir posteos en Facebook y expresarse en la marcha por inseguridad como parte de los allegados de Aquiles Castañarez, "un alumno y amigo que fue asesinado".

"Yo no soy empleado municipal, yo soy ciudadano, profesor de teatro, pago impuestos, es decir mi dinero es el sueldo de quienes hoy me corren", reclamó.

"Aquí está todo dicho para todos los que en estas fechas me preguntan por el evento que emocionó a miles de sampedrinos y por razones obvias se dejó de hacer. Gracias, Cecilio, por el ayer. Gracias a cada actor, actriz y familia que formó parte de esos elencos", cerró su posteo Corti y destacó que "el pueblo de Santa Lucía cuenta con Vía Crucis", en alusión al musical La pasión según San Juan.