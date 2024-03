Durante el fin de semana extralargo de Semana Santa San Pedro no tendrá la tradicional obra de teatro musical Jesús de Nazaret. "No hay plata", contó el director y productor Daniel Corti que le dijeron desde el Gobierno municipal.

La puesta, con alrededor de 100 personas involucradas, se financiaba con recursos que el Gobierno ponía a disposición pero también con el Fondo de Cultura que administra una comisión de concejales y funcionarios, que se alimenta con el 1 por ciento del total de la recaudación de tasas.

"Les informo a todos los que se cruzan conmigo y preguntan, y a los que se contactaron para participar que, lamentablemente, 'no hay plata'... Me guardo todo tipo de comentario", dijo Corti en una publicación de Facebook.

El teatrista reveló que le propusieron "hacer el evento de forma privada", algo que, dijo haber hecho en dos oportunidades pero que no está dispuesto a hacer de nuevo. "Eso no lo hago más", aseveró.

"No es un evento de interés municipal, se ve, como ha llegado a ser, porque si lo fuese los fondos aparecerían, soy un convencido de eso", dijo Corti y lamentó "que los políticos se llenen la boca hablando de lo que van a hacer y, en vez de eso, sigan castigando a la clase media".

El director y productor convocó a quienes deseen sumarse para "conformar una mesa de trabajo" para los próximos años, que se comuniquen "para conversar y evaluar".

Corti cuestionó que todos los años debe explicarle a funcionarios nuevos y distintos, "como si fuera la primera vez", de qué se trata la propuesta, que año a año se pone en escena en las barrancas y es uno de los principales atractivos para Semana Santa.

"Es un evento costoso, no para un Municipio que tiene fondos, ingresos y contactos como empresas que pueden ser sponsor y demás", señaló Corti y agregó: "Sería bueno para la comunidad toda que este espectáculo no se pierda".

En su mensaje anual, el intendente dijo que este ”será un año de austeridad en el que no podremos destinar tantos recursos a las fiestas populares" y que el Gobierno seguirá “trabajando en conjunto fuertemente con el sector privado y las cámaras, en la promoción y posicionamiento de San Pedro como marca turística para mantener y potenciar la llegada de turistas”.

Puede interesarte