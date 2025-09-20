Por segunda vez en septiembre Cuenta DNI incluye en su promoción mensual los descuentos en carnicería, pollerías y pescaderías.

El beneficio será del 35 % de descuento, con un límite de $ 6.000 por jornada de devolución, que se alcanza con compras de $ 17.000 en total.

La enorme cartera de clientes de la billetera virtual del Banco Provincia también podrá acceder a otros descuentos hasta el 30 de septiembre. En los comercios de cercanía el descuento será del 20 % los viernes, con un tope de $ 4.000 por día, que se alcanzará con consumos de hasta $ 20.000.

En Ferias y Mercados Bonaerenses ofrecerán un 40 % de descuento todos los días, con un tope de $ 6.000 por semana. El beneficio equivale a consumos de hasta $ 15.000.

Además, el Banco Provincia, que durante septiembre se encuentra en el mes aniversario, ofrece el 40 % de ahorro en la compra y recarga de garrafas, con un tope de $ 12.000 por mes, equivalente a un consumo de $ 30.000.

En cuanto a los comercios no alimenticios, una vez más se presenta la oportunidad de abonar en 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o MasterCard vinculadas a la app.

