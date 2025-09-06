Cuenta DNI: este sábado, primer día de promoción en carnicerías, pollerías y pescaderías de septiembre
Este mes hay descuentos especiales por el aniversario del Banco Provincia. Este fin de semana habrá importantes ofertas, que incluyen el rubro gastronómico.
Este sábado será la primera jornada de descuentos en carnicería, pollerías y pescaderías para los clientes de Cuenta DNI.
La promoción será del 35 % de descuento, con un límite de $ 6.000 por jornada de devolución, que se alcanza con compras de $ 17.000 en total.
También habrá un "Especial Cumpleaños Banco Provincia", con la promoción del 30 % de descuento en comercios del rubro gastronomía durante el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre, con un tope de $ 8.000 por persona, que se alcanza con un consumo de hasta $ 26.700.
Mientras tanto, para los comercios de cercanía el descuento será del 20 % todos los viernes, con un tope de $ 4.000 por día, que se alcanzará con consumos de hasta $ 20.000.
Ferias y Mercados Bonaerenses ofrecerán un 40 % de descuento todos los días, con un tope de $ 6.000 por semana. El beneficio equivale a consumos de hasta $ 15.000 y busca reforzar el acceso de los usuarios a productos frescos y de la economía local.
Otra de las propuestas del Banco Provincia se relaciona con el 40 % de ahorro en la compra y recarga de garrafas, con un tope de $ 12.000 por mes, equivalente a un consumo de $ 30.000.
Además, en comercios no alimenticios, una vez más se presenta la oportunidad de abonar en 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o MasterCard vinculadas a la app.
