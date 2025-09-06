Este sábado será la primera jornada de descuentos en carnicería, pollerías y pescaderías para los clientes de Cuenta DNI.

La promoción será del 35 % de descuento, con un límite de $ 6.000 por jornada de devolución, que se alcanza con compras de $ 17.000 en total.

También habrá un "Especial Cumpleaños Banco Provincia", con la promoción del 30 % de descuento en comercios del rubro gastronomía durante el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre, con un tope de $ 8.000 por persona, que se alcanza con un consumo de hasta $ 26.700.

Mientras tanto, para los comercios de cercanía el descuento será del 20 % todos los viernes, con un tope de $ 4.000 por día, que se alcanzará con consumos de hasta $ 20.000.

Ferias y Mercados Bonaerenses ofrecerán un 40 % de descuento todos los días, con un tope de $ 6.000 por semana. El beneficio equivale a consumos de hasta $ 15.000 y busca reforzar el acceso de los usuarios a productos frescos y de la economía local.

Otra de las propuestas del Banco Provincia se relaciona con el 40 % de ahorro en la compra y recarga de garrafas, con un tope de $ 12.000 por mes, equivalente a un consumo de $ 30.000.

Además, en comercios no alimenticios, una vez más se presenta la oportunidad de abonar en 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o MasterCard vinculadas a la app.

