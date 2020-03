Coronavirus: Otras 14 advertencias a jóvenes y adultos que violan la cuarentena de aislamiento

Los operativos policiales continuaron durante toda la jornada del lunes y se van a endurecer si no se logra el aislamiento de la población en sus domicilios para contrarrestar la propagación del COVID-19. Si bien no hay casos positivos registrados se aguardan los resultados de diez casos sospechos algunos demorados por el laboratorio y dos que se envian en la tarde de hoy correspondientes a dos pasajeras que regresaron de Brasil el 21 de marzo y cumplirán aislamiento en un domicilio particular de San Pedro.

De los procedimentos callejeros la Justicia Federal ya tienen los nombres de dos menores de 16 años que deambulaban sin justificativo por calle, siete jóvenes menores de 25 años, dos mujeres menores de 30, tres hombres mayores de 40 años y una mujer de 51.

Ayer domingo fueron 13 las personas demoradas y el sábado fueron 16 los que no pudieron justificar su presencia en las calles. El viernes interceptaron a tres y a un cuarto que constituye el caso del hombre al que le secuestraron su atomóvil taxi y que violó junto a su esposa médica la cuarentena que debía guardar.

Los horarios de apertura y cierre de comercios que venden artículos de primera necesidad como alimentos, artículos de limpieza, carnicerías, verdulerías y pollerías pueden permanecer abiertos entre las 7 y las 20 horas. Las casas de comidas con servicios de delivery pueden prestar servicios hasta las 22.30.