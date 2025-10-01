Este miércoles, desde las 16.15 en el Estadio Municipal, la selección de San Pedro recibe a su par de General Alvear, Mendoza, por la vuelta de los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa País.

Los dirigidos por Andrés Franzoia cayeron por 2 a 1 en el partido de ida disputado el miércoles pasado en la ciudad mendocina. Santiago Rodríguez fue el autor del gol rojinegro.

El seleccionado local necesita sólo un tanto para igualar la serie y forzar los penales. De ganar por una diferencia de dos, se meterá entre los mejores cuatro equipos del certamen. Un empate o una derrota, lo dejarán afuera del torneo.

San Pedro va en busca del pasaje a semifinales.

Enzo Gutiérrez será el árbitro principal, que estará acompañado por Alejandro Tawel y Mauro De Stefano. Toda la terna proviene de la ciudad de Salto.

De cara a este encuentro, Franzoia no tendrá a disposición a Agustín Poll, expulsado sobre el final del partido en Mendoza, pero recupera a Fabricio Báez, que cumplió su sanción tras ver la roja en la final regional ante Chacabuco.

Enzo Gutiérrez será el árbitro del partido.

Se especula que una buena cantidad de público se acerque hasta el Coloso de Cemento ya que desde la Liga Deportiva Sampedrina lanzaron una preventa con precios exclusivos y más accesibles del que impone el Consejo Federal.

En la previa al encuentro, dos seleccionados compuestos por jugadores de sexta división de todos los clubes de San Pedro jugarán un partido amistoso entre sí.

