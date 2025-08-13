Este miércoles, pasadas las 15.00, el seleccionado sampedrino partió abordo de un colectivo rumbo a Chacabuco para disputar la final regional de la Copa País, que tendrá lugar desde las 20.00.

El elenco sampedrino visitará nuevamente la cancha de 9 de Julio, donde jugó uno de los partidos de fase de grupos del torneo y sufrió una amarga derrota.

Con una ventaja de dos goles, los dirigidos por Andrés Franzoia partieron desde la sede de la Liga Deportiva Sampedrina y buscarán hacerse fuertes como visitantes.

