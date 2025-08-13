Copa País: el seleccionado sampedrino partió a Chacabuco para disputar la final regional
Con una ventaja de dos goles, el equipo dirigido por Andrés Franzoia partió con los ojos puestos en el encuentro que disputarán, desde las 20.00 en la cancha 9 de Julio. El elenco sampedrino ya jugó un partido en ese predio, durante la fase de grupos.
Este miércoles, pasadas las 15.00, el seleccionado sampedrino partió abordo de un colectivo rumbo a Chacabuco para disputar la final regional de la Copa País, que tendrá lugar desde las 20.00.
El elenco sampedrino visitará nuevamente la cancha de 9 de Julio, donde jugó uno de los partidos de fase de grupos del torneo y sufrió una amarga derrota.
Con una ventaja de dos goles, los dirigidos por Andrés Franzoia partieron desde la sede de la Liga Deportiva Sampedrina y buscarán hacerse fuertes como visitantes.
