La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro Limitada (Coopser), llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, y como complemento, una extraordinaria, con la participación de los delegados de todos los distritos.

En la sede del gremio Luz y Fuerza, la entidad presentó memoria y balance, que fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente, los asesores contables y legales proporcionaron “un informe detallado sobre la situación general de la Cooperativa, enfocándose en las gestiones en curso.

Entre las novedades más relevantes, destacaron los avances en la Estación Transformadora San Pedro Industrial, que se dirige hacia la licitación por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, respaldada por el intendente Cecilio Salazar y el Sindicato de Luz y Fuerza”, indicaron oficialmente.

En la Asamblea Extraordinaria se sometió a consideración de los delegados la aprobación de la gestión de un préstamo del Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura (PROMEI).

Será destinado a la implementación de “una nueva línea aérea de alta tensión que conectará Villa Lía con Baradero (132 kV, 47 km), incluyendo un campo completo de salida de línea en la localidad de Baradero”. Esta es la obra más esperada, que posibilitará contar con la energía necesaria para quienes deseen invertir en San Pedro.

Al respecto, aclararon que la Coopser “se ocupará formalmente de solicitar el préstamo como un trámite administrativo, sin comprometer recursos propios ni asumir riesgos financieros, ya que la obra será financiada principalmente con recursos del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) y del agregado tarifario de transmisión".

El tramo final se destinó a la elección de las nuevas autoridades. Hubo una lista única, presentad por el oficialismo, que fue proclamada. Quedó Iván Groppo como presidente; Ricardo Montesino, vicepresidente; Alberto Díaz, secretario; y Miguel Ángel Madrid, tesorero.

