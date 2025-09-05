Este viernes por la mañana, en la sede de Mitre al 1200, Coopser presentó cinco unidades móviles nuevas: cuatro camionetas Toyota Hilux y una ambulancia de alta complejidad.

Ads

Iván Groppo, presidente del Consejo de Administración de Coopser, informó que la inversión fue de 266 millones de pesos y destacó al personal de la cooperativa que hizo ‘’un esfuerzo bárbaro en ahorro de gastos para el mejoramiento del sector eléctrico y los servicios sociales''.

Tres de las camionetas estarán destinadas a las localidades de Gobernador Castro, Río Tala y Pueblo Doyle, mientras que la restante prestará servicio en San Pedro.

Ads

En cuanto a la ambulancia, estará equipada con un equipo de alta complejidad y será destinada a viajes dentro del partido o de media distancia, indicó Groppo.

Esta unidad empezará a funcionar dentro de ‘’15 o 20 días'', cuando termine de incorporar los elementos correspondientes.

Ads

Puede interesarte