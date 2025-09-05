Coopser presentó cinco unidades nuevas para el sector eléctrico y servicios sociales
Son cuatro camionetas y una ambulancia de alta complejidad. El presidente de la cooperativa, Ivan Groppo, informó que la inversión total es de 266 millones de pesos.
Este viernes por la mañana, en la sede de Mitre al 1200, Coopser presentó cinco unidades móviles nuevas: cuatro camionetas Toyota Hilux y una ambulancia de alta complejidad.
Iván Groppo, presidente del Consejo de Administración de Coopser, informó que la inversión fue de 266 millones de pesos y destacó al personal de la cooperativa que hizo ‘’un esfuerzo bárbaro en ahorro de gastos para el mejoramiento del sector eléctrico y los servicios sociales''.
Tres de las camionetas estarán destinadas a las localidades de Gobernador Castro, Río Tala y Pueblo Doyle, mientras que la restante prestará servicio en San Pedro.
En cuanto a la ambulancia, estará equipada con un equipo de alta complejidad y será destinada a viajes dentro del partido o de media distancia, indicó Groppo.
Esta unidad empezará a funcionar dentro de ‘’15 o 20 días'', cuando termine de incorporar los elementos correspondientes.
