Otras cinco infracciones por alcoholismo se labraron durante la noche y madrugada última, por parte de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad y la Policía.

En los operativos realizados en diferentes sectores de la ciudad, nuevamente el alcoholímetro fue el protagonista después de varias semanas sin ser utilizado ante la falta de homologación.

El viernes había retornado al servicio de los inspectores y el personal policial, sancionándose a tres conductores que pasaron a engrosar la extensa lista de infractores bajo la misma condición.

Además, no es necesario conducir un automóvil. Esta vez se pudo detectar a un motociclista que también guiaba con alcohol en sangre, cuando en la provincia de Buenos Aires la “tolerancia es cero”. Uno de los sancionados cargaba con 1,15 mg de alcohol y otro 0,93, valores que indican que más de tres vasos de una bebida de alta graduación habían ingerido.

En total, el trabajo dejó el saldo de cuatro vehículos incautados, otras cuatro motocicletas.

