Personal de la Dirección de Tránsito municipal montó operativos de control vehicular en el marco de la nocturnidad junto a efectivos de la policía.

Como resultado, secuestraron tres automóviles cuyos conductores dieron positivo al test de alcoholemia y otro por falta de documentación para circular.

En San Pedro, como en toda la provincia de Buenos Aires, rige la ley de alcohol cero al volante, por lo que no se puede conducir habiendo consumido bebidas de ese tipo.

Entre los conductores infraccionados este viernes por la noche hubo casos que tenían hasta 1,3 g/l de alcohol en sangre, es decir casi tres veces de lo que estaba permitido antes de la tolerancia cero.

Los vehículos secuestrados fueron trasladados a depósito municipal y quedaron a disposición del Tribunal de Faltas, donde los infractores deberán tramitar la restitución.

Las sanciones relacionadas con alcoholemia positiva implican no sólo el pago de multa sino también la suspensión de la vigencia de la licencia de conducir para el infractor.

