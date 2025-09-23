El hombre de 40 años que el sábado por la noche fue denunciado por abusar sexualmente de la hija de 12 de su pareja, tras lo que huyó de la casa y no se supo nada más de él, fue acusado de otros casos similares.

La denuncia fue radicada el sábado, cuando la hermana de la víctima llegó a la casa de su mamá y se encontró con él, desnudo y en pleno acto, momento en el que escapó con rumbo desconocido tras tomar dinero de su pareja.

En medio de escraches en redes sociales, hubo al menos otros dos casos de abuso intrafamiliar que trascendieron y que deberán ser investigados.

Uno tiene como víctima a una joven de 18 años que contó que el acusado abusó de ella cuando tenía 11. Además, hay un tercero, de otra nena de edad cercana a la de la denuncia del sábado.

La DDI procuraba establecer el paradero del imputado para notificarlo de la causa en su contra, aunque no había por parte de la Justicia orden de detención.

Por lo general, en casos como estos en los que la prueba fundamental es la veracidad de la declaración de las víctimas menores de edad bajo el sistema de cámara Gesell, hasta que no se produzca esa pericia no se avanza en detenciones.

