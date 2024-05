El anuncio sobre la cancelación de contratos de alquiler firmados por el Municipio se conoció en el mes de marzo, cuando el Jefe de Gabinete confirmó el traslado y la fusión de algunas áreas.

La primera mudanza se produjo en una de las propiedades que la comuna renta sobre calle Mitre al 400 al empresario Alejandro Monjo. Se trata de la casona que ocupaba la Secretaría de Salud, que se fue con todo su personal a la vivienda lindera a la Casona de Turismo, donde funcionaba el bar Bohemia cuando recién inauguró.

Había espacio suficiente y ahora en la sala que había sido pensada para conferencias y capacitaciones hay escritorios y recepción.

La esquina donde funcionaba la Subsecretaría de Género en Rivadavia y San Martín, será desocupada apenas culminen las refacciones programadas en el edificio del ex Correo, en Salta y Arnaldo, donde ya funcionan Obras Públicas, la Defensoría del Pueblo, la sala El Cuadrilátero y el Centro Universitario Regional.

Al mismo lugar se mudarán a la Secretaría de Producción a cargo de Ariel Alvarez y su Dirección de Medio Ambiente. Ellos también esperan que se terminen de acondicionar las instalaciones para entregar las llaves de otra casona en calle Mitre al 300.

Entre ambas lograrían ahorrar en promedio casi un millón y medio de pesos al mes.

“Género está en la adecuación del ex Correo. Están atrasados supongo que en un mes más estarán ahí y después se va Producción para adecuar el lugar. Está semana se repararon los sanitarios de uso común”, informaron desde el Municipio en torno a los tiempos que manejan.

Resta saber qué sucederá con otros inmuebles alquilados entre los que se sabe está el Centro Cultural Abelardo Castillo, que tiene un cartel que dice “en refacción” pero que está absolutamente abandonado y sucio.

Allí la Comuna indica que los propietarios no responden a los llamados mientras que fuentes allegadas a la familia que es dueña del ex Cine Plaza responde que no se han abonado los últimos meses.

Ya son varios los pagos demorados y hay diferentes versiones respecto de mejoras y obras que “se comprometieron a realizar” y no se concretaron.

Por el momento la Dirección de Cultura funciona en Mitre y Liniers, que también es alquilada y sus actividades se despliegan vía redes sociales con diferentes convocatorias a artistas y talleres.

Hay otros alquileres que el municipio paga como el de la Oficina de Defensa del Consumidor, Fiscalía, Defensoría, DDI y GAD, entre otros que podrían funcionar en el edificio de la vieja terminal.