La semana pasada Lilí Berardi hizo un recorrido por la cuadra de las oficinas de Anses, pasó por el Centro Cultural y su estado le llamó la atención, cosa que no pudo dejar pasar por alto.

Inmediatamente, filmó el aspecto que tenía el lugar y charló con vecinos de la zona. La nota tuvo mucha repercusión, no solo por el estado de ese edificio sino por la ciudad en general.

"No entiendo como todavía la Municipalidad puede seguir pagando un alquiler por ese y otros edificios cuando sus cuentas están en rojo" comentó Luis aunque aún no han confirmado oficialmente que se haya rescindido el contrato.

Mientras que Norma opinó: "San Pedro está en terapia, es un abandono total. La municipalidad a la deriva se encuentra", a lo que Marina respondió: "¿En terapia? Yo diría que está muerto ya".

Luján se preguntó: "Si el intendente no puede hacerse cargo, ¿por qué no da un paso al costado y realmente le deja el puesto a quién quiera a la ciudad?, ¿qué clase de turismo esperan atraer?. Da vergüenza transitar las calles, veredas y la costa, mucha tristeza".

Mercedes le dió la razón y dijo: "Si da pena San Pedro, la verdad que me siento decepcionada, todo deteriorado, no hay seguridad, no hay control en las calles, nos estamos asemejando a Rosario, transas, rateros, matones que amenazan e insultan a los vecinos".

"Qué estado de abandono tiene mi ciudad, me causa mucha tristeza, en todos los aspecto está abandonada, en seguridad, en salud, en cultura, en mantenimiento y en otras cosas" escribió Kari.

La mayoría de los sampedrinos que comentaron se mostraban insatisfechos e incluso marcaron otras situaciones a las que hay que prestarle atención.

"San Pedro en ruinas y liberado los chorros que nos ganaron las calles" opinó Carlos e Inés le respondió: "Una muestra más de la decadencia que vivimos a diario".

Susana agregó: "Todo en San Pedro está descuidado y abandonado por las autoridades. Me quieren decir qué hacen los responsables de cada área, nada, cobran suculentos sueldos para hacer cebo".

