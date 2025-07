Luego de que La Opinión publicara que el camión desobstructor no aparece y que las quejas por el estado de la red es grave, las redes estallaron con comentarios por parte de los sampedrinos.

Heriberto opinó: “En la historia de San Pedro no hay registro de un intendente como el actual. En tres períodos destruyó todo. La salud no existe, la seguridad ni hablar, se roban todo. Las cloacas rebalsan, la gente vive entre la mugre, el tanque de reserva que está frente al hospital está roto hace más de cinco años. Jamás vi esta desidia. San Pedro está en ruinas desde que Cecilio es intendente. Esta gestión es la peor de lo peor”. Andrea no estuvo de acuerdo y le respondió: “Señor, no diga pavadas”.

“Se gastaron la plata, ni para combustible tienen”, dijo Jorge y Pablo preguntó: “¿El que había en San Pedro? ¿Qué pasó?”

Luis acotó: “Los llamé, fui hace dos meses y nunca llegaron” y Alejandra añadió: “Parece que lo fundieron, le quemaron la computadora y el arreglo sale varios millones. Averigüen”.

Julio consideró: “Más fácil es largar toda el agua de cloacas por Mateo Sbert hacia Lucio Mansilla” y Laura argumentó: “Hay que pensar bien antes de votar la próxima vez”.

“Nunca le hicieron mantenimiento y se fue. Recorría como los patrulleros. Recibieron otro de Apolo y también se fue. Raro. Ni al río llegan las cloacas”, dijo Reinaldo.

Sergio indicó: “Seguro la culpa la tiene Milei. Se dan cuenta que no hacen nada: ni seguridad, ni salud, ni obras. Pero si te encuentran, te abrazan, te besan, como hay elecciones”.

Hugo reclamó: “Cecilio sólo tiene dinero para festivales. Gasta en Rotundo como locutor del Municipio y la gran obra maestra es el vallado de la fuente en la plaza Constitución. Lo peor es que mucha gente aplaude la gestión. Se nota la ignorancia del pueblo”.

Andrea expresó: “El camión anda de paseo, ni siquiera trabajan. Se la pasan tomando mate arriba" y Marcelo le respondió: “Lamento decirte que el camión está en el taller. El que anda es para tareas livianas”.

Blanca retomo y dijo: “En Obras Sanitarias te dicen que van a ir a destapar, que el camión funciona, que fue arreglado. Pónganse de acuerdo. Y si está en el taller, ¿cómo puede ser que seis millones no alcancen para arreglarlo como dijeron hace cinco meses?”

“Impresionante. Cansados de pedir por favor. Barrio Cassini, San Francisco y así sucesivamente, todo con residuos cloacales y aguas servidas corriendo por los cordones. ¿Cómo no va a haber enfermedades?”, refirió Patricia.

Lorena acotó: “Calle Humanes entre Independencia y Libertad y alrededores. Hace meses venimos reclamando. Entendemos que no cuentan con los medios adecuados, pero necesitamos una solución por favor”.

Ana reclamó: “Hace tres meses decimos que las cloacas están tapadas. Nos dicen que ya van a mandar el camión grande. Nos culpan a nosotros, que es el codo, que ya revisaron, y es mentira. Hay un tapón a metros”.

Gladys consultó: “¿Las localidades vecinas no tienen camión desobstructor? ¿No pueden alquilar por unos días para solucionar el problema?” y Darío agregó: “¿Tan grave es el desperfecto que no lo pueden arreglar o no quieren?”