Carina escribió: "Seguimos con las cloacas tapadas, todos los días haciendo el reclamo a Obras Sanitarias. Ya no sé como seguir con la lucha, no tengo con qué bañarme ni lavar los platos. Pago todos los meses los impuestos y estoy al día, me parece una vergüenza".

Ads





🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads