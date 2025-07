Una vecina de la zona reportó: "Hola, buenos días. me comunico para hacer un reclamo a Obras Sanitarias. Hace más de 40 días que en el barrio Los Aromos tenemos todo tapado. Llamo todos los días y no me dan solución. Ya no sabemos qué hacer, hay una vecina que tiene agua de las cloacas en la ducha que le entra por la rejilla. Nunca pasó algo así de estar tanto tiempo con todo tapado y cuando llamamos siempre tienen una excusa. Intenté hablar con el jefe de esa área y nunca está".

