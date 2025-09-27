José María Vellani, abogado representante de 30 trabajadoras del centro asistencial, comentó detalles de lo que será el remate del edificio de lo que otrora fue la Clínica Privada San Pedro.

El mismo comenzará este lunes 29 y se extenderá hasta el 13 de octubre, fecha en la que se definirá el futuro del edificio.

Hasta el momento, hay 11 oferentes interesados en participar, pudiendo hacerlo cualquier persona, inclusive los antiguos dueños de la propiedad.

Este remate forma parte de uno de los pasos legales que se sucedieron a lo largo de una extensa causa, generada a partir de la falta de respuesta por parte de la sociedad anónima que administraba la clínica para cumplir con sus obligaciones judiciales.

Vellani explicó que, antes de llegar a esta instancia, se intentó que los dueños de la empresa cumplieran con las sentencias y obligaciones impuestas por los jueces. Sin embargo, ante la falta de comparecencia se determinó la rebeldía, que finalmente concluyó con la decisión de rematar un patrimonio histórico y emblemático, como es el edificio de Belgrano y Facundo Quiroga.

“En todas las causas judiciales la clínica no se presentó en ninguna y eso hizo que llegue hasta este estado, que no es un común en el derecho llegar a ejecutar a alguien y rematar un bien. Para llegar a eso se tiene que cumplimentar un montón de pasos, de procedimientos. El juez intenta buscar a la persona para que pague o que cumpla la obligación que se demanda. Pero, ante esta rebeldía, se llega a este estado, que justamente es el patrimonio que tiene la sociedad Clínica Privada San Pedro”, le dijo el letrado a Lilia Berardi en Sin Galera.

Un perito rematador estuvo la semana pasada mostrando las instalaciones a los interesados. En la oficina de subastas de San Nicolás se realizará el proceso, siendo confidencial la identidad de los oferentes hasta el día del cierre del remate.

En la charla se recordó lo traumático que resultó el cierre. La clínica dejó de funcionar en medio de la pandemia, un momento crítico en el que los pacientes internados en terapia intensiva fueron trasladados al hospital.

Luego, el personal no recibió la indemnización correspondiente, lo que llevó a un litigio en el que finalmente éstos ganaron el juicio.

En su momento, Vellani le dijo a Sin Galera y La Opinión que se trataba de un hecho histórico haber logrado esta sentencia. “La misma se facilitó al no ingresar en un concurso de acreedores y una posterior quiebra, que hubiese sido perjudicial para quienes reclaman una indemnización, porque en las leyes los principales perjudicados son los obreros. Esto debido a que, aunque son acreedores privilegiados en el orden de prioridades, suelen ser quienes menos tienen de esperar los tiempos judiciales, al momento del reparto por lo recaudado de la venta de los inmuebles”.

Después de una sentencia favorable para las empleadas, en febrero de este año el Tribunal Nº 3, de San Nicolás, dispuso la subasta del inmueble.