Cientos de futbolistas libres al concluir su contrato con clubes de la AFA: Cómo es la situación de los sampedrinos

El 30 de junio, ayer, fue el último día de contrato de muchos futbolistas con clubes que militan en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, sin actividad por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus ni una fecha de vuelta a los entrenamientos y la reanudación de torneos, las instituciones, que en su mayoría están sufriendo la crisis económica, no renovaron vínculos y cientos de jugadores quedaron libres.

San Pedro cuenta con varios representantes en diversas categorías de la AFA con Sebastián Ramírez como estandarte en la Liga Profesional en Huracán. Tanto él como Fernando Gómez y Alejo Macelli de Defensores Unidos de Zárate tienen contrato vigente con sus respectivos equipos por lo que siguen ligados. En contrapartida, a Leonardo Corti (San Martín de San Juan), Matías Budiño (Excursionistas) y los hermanos Francisco y Matías Nouet (Flandria) se les acabó el nexo con sus respectivas entidades y atraviesan situaciones dispares aunque todos tienen un futuro más o menos claro.

Semanas atrás Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) acordó con la AFA que se haga cargo de los sueldos de todos los futbolistas que queden sin contrato desde el 1 de julio. Por eso, la entidad que preside Claudio Tapia abonará desde hoy a cada uno el salario mínimo, vital y móvil de cada categoría a aquellos atletas sin club hasta que, cuando se reactive la disciplina, acuerden incorporarse a algún club.

Liga Profesional

Sebastián Ramírez (Huracán): Tiene contrato con el Globo hasta 2023 y una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. En las últimas semanas se supo que se interesaron en él Sevilla y Villarreal, ambos de la Liga de España.

Primera Nacional

Leonardo Corti (San Martín de San Juan): Finalizó el 30 de junio su vínculo con el Santo pero seguirá, tal explicó a La Opinión: "San Martín pagó los sueldos hasta junio, canceló todo, y dejó en libertad de acción a la mayoría del plantel para cuando vuelva el fútbol armar un plantel nuevo que es la idea. Como en mi caso estoy instalado en San Juan y llevo muchos años en el club, ya hablé con los dirigentes para seguir".

Julián Cappelletti (Atlanta): No tiene contrato firmado y, en consiguiente, su pase pertenece al Bohemio al que continúa ligado más allá de cuándo y cómo retome la actividad.

Diego Pérez (Villa Dálmine de Campana): No tiene contrato firmado y, en consiguiente, su pase pertenece al Viola al que continúa ligado más allá de cuándo y cómo retome la actividad.

B Metropolitana

Fernando Gómez (Defensores Unidos de Zárate): Tiene contrato hasta junio de 2021 y, en consiguiente, sigue ligado al Celeste más allá de cuándo y cómo retome la actividad. "Me estoy recuperando de la rodilla. Me quedan 4-5 meses para voler a jugar. La verdad que nos tratan muy bien, están encima de todo y se preocupan y ocupan para que no nos falte nada", sostuvo a La Opinión.

Alejo Macelli (Defensores Unidos de Zárate): Tiene contrato hasta junio de 2022 y, en consiguiente, sigue ligado al Celeste más allá de cuándo y cómo retome la actividad.

Francisco Nouet (Flandria): Su pase pertenece a Villa Dálmine de Campana y como el 30 de junio se terminó su préstamo al Canario, regresó. "Me queda un año más en Dálmine. Por lo que sé había interés de Flandria para volver pero eso depende de Dálmine. Por ahora me quieren supuestamente y me tienen en cuenta para quedarme", indicó sobre su futuro.

Matías Nouet (Flandria): Se está recuperando de una operación en su rodilla izquierda y su vínculo con Flandria concluyó el 30 de junio. Tal señaló a La Opinión semanas atrás, a pesar de que el contrató se le terminó y tiene el pase en su poder, como está lesionado el Canario debe seguir haciéndose cargo de su sueldo hasta tanto se recupere. El delantero tampoco tiene habilitado acordar su incorporación a otro club porque mientras siga en esa condición será jugador de la entidad de Jáuregui.

Primera C

Matías Budiño (Excursionistas): Se le terminó su contrato el 30 de junio y su futuro puede estar en alguna categoría superior porque es seguido por clubes de la Liga Profesional, Primera Nacional y el exterior, aseguró su representante a La Opinión.