El futuro de Matías Budiño: Su representante analizó el mercado y sostuvo que "lo mejor sería el exterior"

Gracias a sus actuaciones con la camiseta de Excursionistas en la Primera C Matías Budiño suena como refuerzo en clubes de categorías superiores como Talleres, Vélez y Godoy Cruz de la Liga Profesional o Belgrano de la Primera Nacional. Sin embargo, aunque su contrato con el club del Bajo Belgrano de Capital Federal se termina el 30 de junio no está descartado que continúe una vez que se reanude la actividad frenada por la pandemia de coronavirus que afecta a Argentina.

En ese contexto, La Opinión dialogó con su representante, Néstor López, quien brindó un panorama de la situación y analizó el mercado que se viene al que definió como "complicado" porque en julio "quedarán entre 4 y 5 mil" jugadores libres: "Faltan en Argentina entre cuatro y cinco meses para jugar, estamos hablando de algo que si yo aseguro algo, no tienen nada de seriedad. Lo que ocurre es que hay una situación ilógica para negociar y clave a favor de los clubes. No se sabe oficialmente cuando se comienza a entrenar y menos a jugar. Por eso no puedo asegurar si se queda, se va o que se va a hacer".

Además, sobre el futuro del arquero sampedrino, explicó: "En este momento no descarto si se queda o se va de Excursionistas. No hemos definido nada aún, no abrió el registro y estamos viendo varias opciones incluso del exterior. Así que si es para el exterior sería lo mejor. Prefiero mantener los nombres en reserva hasta que se cierre".

Budiño se inició futbolísticamente en el fútbol infantil de Los Andes y, posteriormente, atajó en las inferiores de Tablense en la Liga Sampedrina (LDS) hasta que emigró a Ferro y Boca. Su carrera continuó en el ascenso argentino en Dock Sud donde estuvo dos temporadas y jugó 63 partidos hasta que llegó a Excursionistas y acumula 44.

En el Verde fue una de las figuras que tuvo el plantel que disputó a mediados de 2019 la final del Reducido contra Villa San Carlos y no pudo ascender porque perdió. Antes, en semifinales, el conjunto del Bajo Belgrano de Capital Federal eliminó por penales a Laferrere gracias a que el joven atajó uno y convirtió el que debió ejecutar.

Por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, la AFA canceló todos sus campeonatos, entre ellos el Clausura de la Primera C en el que Excursionistas marchaba segundo detrás de Merlo. Entre medio, sufrió la rotura del ligamento posterior cruzado de su rodilla derecha, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas varios meses hasta que se recuperó y volvió al arco recientemente.