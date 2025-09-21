Casting de movileros: Santiago envió su propio móvil y ganó un premio de Quinta Fresca
¿Pensaste que el concurso había terminado? Santiago grabó el móvil del hallazgo de una culebra en un vivero de ruta 9 y se llevó 2 kilos de frutillas de Quinta Fresca. Hacé tu propio video y participá por los premios al WhatsApp 3329 479958.
En La Opinión & Sin Galera decidimos continuar con el casting de movileros para seguir premiando a los sampedrinos que se animen a enviar sus propios móviles.
Enviá un video relatando un accidente, un robo, o cualquier momento insólito que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa al WhatsApp 329 479958 y participá.
El premio mayor es una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo y a fin de año anunciaremos a los afortunados ganadores.
Santiago Mandagaran envió su móvil relatando el hallazgo de una víbora en un vivero de ruta 9, por lo que además de estar participando por la estadía, se llevó 2 kilos de frutilla de Quinta Fresca ¡Felicidades!
"Me encontré con esta culebra que no sé si pica o no. Me gustaría que algún experto pueda comentar si este animalito es peligroso o no", relató Santiago en el móvil.
Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes.
¡A estar atentos y a participar!
