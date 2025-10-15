El Casting de movileros continúa en La Opinión & Sin Galera para seguir premiando a todos los sampedrinos que se animen a enviar sus propios videos.

Desde Mar Del Plata, Paola Llul envió un móvil en la etapa final los Juegos Bonaerenses, que se encuentran disputándose en la ciudad costera hasta el sábado 18 de octubre.

Aproximadamente 250 atletas sampedrinos fueron al torneo, entre ellos Micaela Viladomat, primera en ganar una medalla de oro para San Pedro en acuatlón sub 18.

“Desde Mar Del Plata para ustedes. Les voy a estar informando toda la semana cómo van a ir los representantes de San Pedro”, comentó Paola en su móvil.

Si vos también querés ser parte del concurso enviá un video al WhatsApp 329 479958. El móvil puede ser reportando sobre un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa.

Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios.

Además, todos los móviles compiten por el premio mayor: una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo cuyos ganadores serán anunciados a fin de año.

