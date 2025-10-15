Este martes comenzó de forma oficial la competencia en la etapa final de los Juegos Bonaerenses que se disputa en en Mar del Plata.

En las primeras horas de disputa, la primera medalla sampedrina no tardó en llegar, ya que Micaela Viladomat se quedó con el primer puesto en acuatlón sub 18.

La deportista del club Náutico, por segundo año consecutivo, logró la primera presea para San Pedro. En 2024, había conseguido la medalla de plata en acuatlón sub 16.

La competencia se extiende hasta el sábado 18 y en representación de nuestra ciudad, viajaron 300 personas entre deportistas y entrenadores.

