Casting de movileros: Gladys envió su video y ganó una merienda para dos en el Aerobar
La sampedrina grabó su propio móvil desde el Paseo Público e invitó a los turistas a llegar a la ciudad camino a la gran final del concurso. Hacé tu video reportando algo insólito, un accidente o lo que prefieras, envialo al 3329 47 9958 y participá por regalos semanales en el programa de Lilí Berardi y el gran premio de La Ideal Turismo.
El Casting de movileros en La Opinión & Sin Galera que busca premiar a todos los sampedrinos que se animen a ser periodistas por un día continúa camino a la etapa final.
Gladys Llul participó del concurso enviando su móvil desde el Paseo Público e invitó a los turistas a visitar la ciudad, por ese motivo ganó una riquísima merienda para dos personas en el Aerobar.
“Muy lindo lugar, muy buena la atención, muy lindo, muy lindo todo”, expresó Gladys desde el lugar. ¡Felicidades y gracias por participar!
Si vos también querés participar del concurso, todavía estás a tiempo. Durante todo noviembre podés enviar tu propio video al WhatsApp 3329 479958.
El móvil puede ser reportando sobre un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa. ¡Queremos verte!
Además, todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios.
