El Casting de movileros en La Opinión & Sin Galera que busca premiar a todos los sampedrinos que se animen a ser periodistas por un día está llegando a su etapa final.

En diciembre se definirá quién será el movilero estrella que gane la estadía para dos personas por 5 noches en Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo.

El ganador será elegido por la audiencia, que deberá votar cuál fue el móvil que más les gustó, ya sea por ser informativo, entretenido o por las razones que quieran.

Próximamente anunciaremos cuándo comienza la votación camino a la gran final.

Pero si te olvidaste y querés participar del concurso, todavía estás a tiempo. Durante todo noviembre podés enviar tu propio video al WhatsApp 3329 479958.

El móvil puede ser reportando sobre un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa. ¡Queremos verte!

Además, todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios.

