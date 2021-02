Caso “Virolo” Velo: incendiaron una vivienda de la familia Almirón y lesionaron a un bombero de un piedrazo

Un nuevo episodio ocurrió este lunes al mediodía en barrio Hermano Indio relacionada a la muerte de Emanuel “Virolo” Velo en la que un familiar de Luis Almirón, único detenido por el asesinato, sufrió el incendio de su casa ubicada en Balcarce 1460.

El hecho ocurrió mientras Almirón prestaba declaración indagatoria en la Fiscalía N° 5 de Marcelo Manso. Una molotov fue arrojada hacia la vivienda, el fuego se propagó y la destruyó. En el lugar intervino Bomberos Voluntarios y un efectivo fue herido de un piedrazo mientras trabajaba en el operativo.

“Me prendieron fuego mi casa a la mañana. Ahora me voy yo y le prendieron fuego la casa a mi hermano. La casa es de mi abuela pero vive mi hermano”, explicó la hermana de la víctima que estaba en la sede de la Fiscalía para, además de acompañar al joven acusado del homicidio, denunciar que hoy por la mañana también intentaron quemarle su hogar.

Y detalló: “Perdió todo mi hermano. Están a los piedrazos los otros y le pegaron a un bombero. Un pendejo tiró una molotov. Esta mañana la vecina me ayudó a apagar el fuego. A mí no se me quemó nada pero a mi hermano si. Fueron arrojadas desde calle Güemes, de la casa de Velo, son todas casas pegadas y llegan. Era una botella de cerveza con nafta. Todo le prendieron fuego a mi hermano y nosotros no tenemos nada que ver”.

Desde que “Virolo” Velo fue hallado sin vida producto de un disparo de arma de fuego en una casa de Güemes al 1400, los conflictos entre las partes no cesan y en la zona hay una posta de Policía para apaciguar la situación.