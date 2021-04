Caso Hugo Cejas: antes de expresarse, los clubes quieren tratar el tema en la Liga Sampedrina

Este lunes por la noche la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) llevará a cabo una nueva reunión ordinaria en el salón Pedro Barri con la presencia de los delegados de los doce clubes que están participando del Torneo Preparación y, también, de los presidentes que fueron convocados a último momento para tratar una nueva disposición de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) en el marco de la pandemia de coronavirus.

Desde la LDS se solicitó a las instituciones que concurran referentes de las mismas con poder de decisión y, aunque no se les mencionó el caso del presidente, Hugo Cejas, que fue condenado por violencia de género en marzo pero la situación tomó estado público este fin de semana. La entidad no se expidió públicamente sobre el tema y el encuentro, tal como está previsto, lo conducirá el propio Cejas a excepción de que no concurra.

La Opinión pudo saber que varios dirigentes de clubes que irán a la reunión quieren que se trate la cuestión. Incluso, mantuvieron contactos entre ellos para encasillar una postura: coinciden en que, al menos hasta que la Justicia se expida sobre la apelación de Cejas, no debe estar al frente de la entidad deportiva más importante de San Pedro. Están quienes aguardan un “gesto” de la máxima autoridad de que dé un paso al costado definitivamente y los que entienden que con solicitar “licencia” es suficiente.

Otros, a su vez, quieren escuchar la versión de Hugo Cejas, quien se refirió a la cuestión en La Opinión, antes de opinar sobre su futuro. En el Consejo Directivo, en tanto, también hay pensamientos encontrados entre los que entienden que debe dejar el cargo para no perjudicar al funcionamiento de la LDS y aquellos que entienden que con una licencia es suficiente.

En el mundo del fútbol sampedrino nadie estaba al tanto de la situación judicial de Cejas y muchos se sorprendieron, sobre todo porque fue condenado, es decir, se comprobó lo que la víctima manifestó en las denuncias en su contra. Por eso, el mitin previsto para hoy, que será el primero desde que el tema tomó estado público, será más que importante para conocer qué postura toman los clubes, varios de ellos los mismos que lo votaron y ratificaron en más de una oportunidad para que sea presidente.