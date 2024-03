Transcurrido más de un mes desde el fatídico accidente de tractor que le costó la vida al joven de 18 años Braian Sosa, la familia aguarda por novedades respecto del avance de la causa.

La fiscala Viviana Ramos, quien instruyó la causa inicialmente, había indicado que investigaría si la madre del imputado menor de edad había intentado encubrir lo sucedido al mentir en su primera declaración.

A pesar de que en primera instancia la casera de El Independiente declaró que Braian había sufrido un accidente en moto, los resultados de la autopsia esclarecieron las dudas y confirmaron que el joven sufrió lesiones graves tras caer de un tractor.

Consultada por La Opinión, Verónica, madre de Braian, expresó que el lunes por la tarde le entregarían la motocicleta de su hijo.

“Tengo que ir a buscar la moto de mi hijo y venderla para poder pagar los gastos de su muerte”, expresó con pesar la mujer, que además indicó que pidió “mucho” dinero prestado para llevar adelante los gastos por el fallecimiento de su hijo.

Por otro lado, Verónica explicó que fue citada a declarar nuevamente hace 10 días y que contó lo que “habló” con Braian en un instante de lucidez del joven.

“Yo a la calle no salgo, no quiero ni siquiera salir a comprar pan por no encontrarme con los culpables de la muerte de mi hijo”, concluyó con dolor la mujer que desde aquel fatídico día pide que “se sepa toda la verdad”.