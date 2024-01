Braian Sosa sufrió un accidente que le costó la vida. Aunque las versiones y circunstancias difieren, todo indica que el pasado miércoles llegó al establecimiento rural El Independiente y por algún motivo sufrió gravísimas lesiones producto de la maniobra de un tractor.

Tenía fractura de cráneo y el maxilar prácticamente triturado. Durante las primeras horas estuvo en terapia intensiva y su madre se comunicó con este medio el viernes por la mañana para pedir ayuda y esclerecimiento de lo ocurrido. Lo más urgente era el traslado que finalmente resolvieron las autoridades del Hospital que por la noche lo trasladaron a Mercedes.

“Mi hijo despertó y me contó que él tuvo el accidente en el tractor, le dieron un tractor, él no sabía manejar. Todo el mundo está diciendo que él tuvo un accidente en moto. Mi hijo no tuvo accidente en moto”, dijo la mamá de Braian el viernes a las seis de la mañana a La Opinión.

Allí fue operado y durante toda la jornada del domingo su vida pendía de un milagro. Finalmente falleció y ahora su cuerpo será trasladado para la operación de autopsia. La Fiscal quiere saber cómo cayó del tractor, de qué manera llegó al Hospital y por qué no dieron parte a la policía y a la ambulancia.

Hay una custodia en el campo camino adentro de Ruta 191, Km. 10.5 y la moto en la que Braian llegó al lugar ya secuestrada.

La fiscal ordenó el secuestro de la moto de Braian Sosa que había quedado en el campo donde ocurrió el accidente.

El sábado a la mañana, la mujer que trasladó a la víctima en su auto particular, Roxana Pereyra exigió un derecho a réplica en Sin Galera y allí contó que el joven de 18 años concurrió a ese campo para pedir nafta pero la madre de la víctima sostiene que fue convocado para trabajar durante cuatro o cinco días en el lugar. “Le dieron el tractor”, dijo, y aclaró que su hijo no sabía manejar.

Puede interesarte

Las primeras versiones hablaban de un accidente de moto y así todo se transformó en un caos de malas informaciones que podrían haberse evitado si desde un principio se hubiese dejado en claro que el chico que llegó gravemente herido en un automóvil particular, merecía la apertura de una causa judicial porque las circunstancias no parecían verosímiles. Con los médicos ocupados en estabilizarlo y tratar de salvarle la vida;, la madre en estado de shock y Roxana Pereyra con miedo a perder su trabajo como casera en El Independiente, la justicia recién pudo ordenar medidas el día viernes.

Lamentablemente ya no hay consuelo ni remedio. Cerca de la 1.30 de la madrugada la mamá de Braian dejó su mensaje: “ya quiero que estén presos, por falso testimonio. Ella me pidió a mí que no hablara y yo no voy a parar hasta que haya justicia”.