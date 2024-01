Braian Emanuel Sosa ingresó el miércoles 17 a la Guardia de Emergencias del Hospital. Tras la primera evaluación los médicos concluyeron en que tenía una fractura de cráneo y que su estado era sumamente delicado.

Desde entonces permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos donde esperaban su estabilización mientras se buscaba un centro de mayor complejidad para su derivación.

“Mi hijo despertó y me contó que él tuvo el accidente en el tractor, le dieron un tractor, él no sabía manejar. Todo el mundo está diciendo que él tuvo un accidente en moto. Mi hijo no tuvo accidente en moto”.