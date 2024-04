Este sábado en Sín Galera, el presidente de la Sociedad Rural, Edgardo Salmoiraghi, se refirió al deplorable estado de todos los caminos rurales de San Pedro.



Contó que el jueves volvió a su casa pasada la medianoche tras estar durante horas ayudando a un camión de carga de batatas que se había encajado en medio del camino.

“Tuve que acompañar a un camión desde Colegiales hasta el puente de fierro, que se le dice, hasta pasar la facultad porque hay un camino feo”, explicó.

“Es un sendero el camino. Hace años que no pasa una máquina, el Municipio no se qué ha hecho con las máquinas, si las han roto, no las han arreglado, pero bueno, tenemos un San Pedro destruido de pozos también, pero no sé que han hecho con las máquinas que no andan”, cuestionó el productor.

Además, aseguró que en febrero tuvieron una reunión con el secretario de Producción, Ariel Álvarez, quien les pidió 15 días para solucionar el problema. Sin embargo, pasaron más de dos meses y todavía no han obtenido ninguna respuesta.

“Así es como se dice siempre en la política”, expresó indignado Salmoiraghi.

Por otra parte, del análisis de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2023 surge que la tasa de Red vial mantuvo el mismo porcentaje que años anteriores, lo que indica que pese a las diversas situaciones los contribuyentes rurales han seguido pagando.

De todas formas, afirmó: “Nadie quiere pagar, porque no tenés servicio y es una tasa, que es una contraprestación de servicio, entonces si no tenés el servicio, nadie la quiere pagar”.

"Tienen hasta un 30 por ciento de podrido, de grano dañado”, indicó el productor.

Salmoiraghi advirtió que la situación perjudica enormemente el traslado y por ende a la cosecha y estado de la soja. “Hay que sacarla ya, si no se termina pudriendo", señaló.

“No es sólo la soja, es la batata, el maíz y después va a ser la naranja de invierno, si no reparan. Es una rueda que hay en el campo. Ayer, ya te digo, los camiones encajados eran de batatas”, advirtió.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural comentó indignado sobre el estado de las calles que aqueja a toda la ciudad en general.

“No podés andar por ninguna calle de los pozos que hay. Yo no sé si los concejales y los de Obras Públicas andan en helicóptero porque yo no sé cómo hacen. Es imposible andar por las calles”, finalizó.

Puede interesarte