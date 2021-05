Brenda Rojas a Tokio 2021: Ameghino la felicitó y admitió que dejó “todo en cada palada” pero “no fue suficiente”

Sabrina Ameghino es la mejor palista de la historia de Argentina. La avalan su trayectoria y logros, entre ellos las nueve medallas en Juegos Panamericanos que la ubican como la deportista más ganadora del país en ese certamen del que participó en cinco oportunidades, la última en Lima 2019.

A sus 40 años, la atleta de Ensenada tenía ante sí la posibilidad de coronar su gloriosa carrera con sus segundos Juegos Olímpicos en Tokio 2021 después de competir en Río de Janeiro 2016 en K4 500 metros junto a Brenda Rojas, Magdalena Garro y Alexandra Keresztesi y en K1 200. Sin embargo, la sampedrina le arrebató ese anhelo aun cuando tuvo tres oportunidades dado que los entrenadores nacionales le dieron la ventaja por ser quien consiguió el cupo con su oro en Perú.

El hambre y el presente de la joven de Las Canaletas, la mejor pala femenina albiceleste de la actualidad, dejaron a Ameghino sin viaje a Japón pero, lejos de rencores, en su red social Instagram compartió una foto juntas y la felicitó “inmensamente”. Y admitió: “No puedo explicar todo lo que me pasa ahora. Esta vez no fue para mí. Dejé todo en cada palada y no fue suficiente”.

Sabrina Ameghino debutó en los Panamericanos en Winnipeg, Canadá, 1999 con 19 años. En la siguiente edición en Santo Domingo, República Dominicana, 2003, arrancó su cosecha con un bronce en K2 y K4 500.

En Río de Janeiro 2017 no compitió porque se retiró por seis años cuando fue mamá. En Guadalajara, México, 2011 sumó una plata en K2 500 metros y otro tercer puesto en K1 200. En Toronto, Canadá, 2015 fue segunda en K2 500 y bronce en K4 500 (compartió bote con Rojas) y K1 200.

En la última edición, Lima 2019, con La Opinión de testigo, se subió al podio dos veces. En K4 500 ocupó el tercer escalón con la sampedrina de compañera además de Garro y Micaela Maslein mientras que en K1 200, su especialidad, consiguió el ansiado oro que se le negó en reiteradas ocasiones y le valió a Argentina el cupo a Tokio 2021 que finalmente se quedó Brenda Rojas. Sus lágrimas en los festejos recorrieron las portadas de todo el continente.

Ameghino tras ganar el oro en K1 200 metros en Lima 2019.

Por último, a nivel sudamericano acumula siete oros, dos en K1 200 y K2 500 metros en Santiago, Chile, 2014, y cinco en Brasil 2002 (K4 200 y 500; y K2 200, 500 y 1000). En 2020 la Fundación Konex la incluyó entre las mejores cinco palistas de la última década en Argentina teniendo en cuenta también a los de la rama masculina y recibió un Diploma al Mérito al igual que Julio Alsogaray pero en yachting.

Actualmente, Rojas y Ameghino están juntas en Europa y, tras la Copa del Mundo de Hungría y la prueba entre ellas, se preparan para hacerlo en Rusia en K2 500 metros. Antes, la joven de Las Canaletas remará en un clasificatorio a los Juegos Olímpicos para obtener otra plaza en K1 500.