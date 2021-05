Brenda Rojas, a horas de debutar en la Copa del Mundo de Hungría en busca de los Juegos Olímpicos: “Estoy ansiosa”

Brenda Rojas sabe que este viernes a las 9.56 hora de Hungría y las 4.56 de Argentina debutará la prueba de K1 200 metros de la Copa del Mundo, que es determinante para sus posibilidades de estar en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Pero desconoce a quiénes tendrá al lado, admitió a La Opinión: “No miro quien me toca. La verdad que no me gusta pensar quiénes están, sólo localizarme en mi y nada más. Soy bastante especial con esas cosas”.

Y fue más allá: “A veces miro los datos porque me preguntan. En el K4 le decía a las chicas que no me cuenten, si me toca la campeona olímpica al lado prefiero no saberlo, jaja”. La sampedrina remará en la quinta serie y en caso de quedar entre las cuatro primeras, avanzará a las semifinales programadas para el sábado desde las 4.24 hora de San Pedro.

A menos de un día, la joven formada en Las Canaletas, donde chicos y entrenadores esperan con ansias su participación y madrugarán para ver por You Tube a su ídola, contó sus sensaciones y cómo está la cancha en Szeged: “Estoy ansiosa. Ya no queda nada. Estuvimos entrenando, la pista está bien, lo que sí hay mucho viento en contra generalmente. Está así para todo el mundo”.

La modalidad y distancia contará con 46 palistas de todo el mundo, entre ellas la sampedrina y su compañera Sabrina Ameghino quien, a su vez, es su rival en su anhelo de obtener la plaza de Argentina a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Las deportistas fueron divididas en seis series y la palista de Ensenada participará en la última.

Rojas y Ameghino en Szeged. Foto: La Opinión.

Qué necesita Rojas para ir a Tokio 2021

La sampedrina conoce con precisión qué tiene que hacer para ganarse un lugar en sus segundos Juegos Olímpicos tras Río de Janeiro 2016 desde que la Confederación Panamericana de Canotaje (COPAC) anunció que el combinado femenino obtuvo la plaza en K1 200 metros gracias a la medalla de oro que Ameghino logró en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Los directores técnicos, teniendo en cuenta los resultados en el último control interno realizado en Club Nordelta (el objetivo fue armar las tripulaciones para el Preolímpico que luego se canceló) donde Brenda Rojas hizo el mejor tiempo, determinaron que el cupo se dirimirá entre ellas dos.

Rojas y Ameghino en una concentración en Tafí del Valle.

Dado que la canoista de Ensenada es la que consiguió la plaza a Tokio 2021, tiene cierta ventaja sobre la de San Pedro que necesita ganarle dos veces más y, para ello, las copas del mundo serán determinantes. El primero de los certámenes es el de Szeged, Hungría, donde Rojas y Ameghino competirán en K1 200 metros. Si la sampedrina obtiene una mejor posición que su compañera y amiga, dará un paso más hacia los Juegos Olímpicos y le quedará sólo uno por delante. De lo contrario, Ameghino, de 40 años, revalidará su lugar.

Una semana después, entre el 21 y 23 de mayo, en Barnaul, Rusia, será la segunda Copa del Mundo en la que Brenda Rojas remará con Sabrina Ameghino en K2 500 metros. Antes, se presentará en un campeonato en la misma sede en el que competirá en K1 500 metros con la chance de clasificar a los Juegos Olímpicos en esa modalidad y distancia.

En ese marco, la actuación de Rojas en Europa es la que determinará su futuro en el corto plazo y su anhelo es estar en Tokio 2021. En caso de lograrlo, será la única mujer argentina en su deporte y tiene una gran oportunidad de demostrar que en la actualidad es la mejor del país, aunque debe vencer a la mejor de la historia.