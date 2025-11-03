Sportivo Baradero volvió a imponer su jerarquía en el básquet femenino y gritó campeón, una vez más, en el torneo Horacio “Mono”Leiva de primera división de Debanba, la liga local.

Tras ganar en su cancha la semana pasada, el Lobo definió la serie contra Pescadores en el gimnasio del equipo sampedrino en un partido disputado posesión por posesión.

Sportivo Baradero volvió a coronarse campeón del básquet femenino de Debanba.

El resultado fue 52 a 51 para las de Baradero y se definió en los últimos segundos, cuando la pivot de Pescadores Carolina Fauré tuvo la posibilidad de poner a su equipo en ventaja desde la línea de libres tras una falta pero falló los dos lanzamientos.

Las dirigidas por Diego Cuello perdieron los dos primeros cuartos y se fueron al descanso 10 puntos abajo. El trabajo en defensa del tercer cuarto y una ofensiva certera les permitió llegar al último apenas dos puntos en desventaja y llevarse el triunfo en un reñido final.

El festejo de las baraderenses en la cancha de Pescadores.

Laura Escobar fue la máxima anotadora en el campeón, con 14 puntos, varios de ellos desde la línea de simples, tras recibir una importante cantidad de faltas durante todo el partido. La capitana Natalia Escobar sumó 12 y Rocío Díaz, 9.

Por Pescadores, Zoe Romero volvió a brillar con 20 puntos, seguida de la capitana, Florencia Nahuel, con 15. Carolina Fauré aportó 8 tantos en el equipo dirigido por Leonel Romero.

El plantel de Pescadores, subcampeón del básquet femenino de Debanba.

El jueves a las 21.00 se disputará en Gobernador Castro la segunda final de la serie de la categoría +35, entre el local Agricultores y Mitre.

El Tractor lleva ventaja tras qeudarse con el juego 1 y si gana se coronará campeón en su cancha. Si el Rojo vence, habrá tercer y definitorio partido en San Pedro.

Mitre también está en las finales de primera división y lleva desventaja con Atlético Baradero, que ganó el primer cotejo de la serie en su cancha.

