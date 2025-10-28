Durante domingo y lunes se disputaron los primeros partidos de la serie final de la liga de básquet local, Debanba, para las categorías +35 y femenino.

En maxibásquet, Agricultores de Gobernador Castro venció 53 a 48 a Mitre, en condición de visitante, en un duro partido en el que logró mantener la diferencia que acumuló en el tanteador desde el comienzo.

El plantel de Agricultores de Gobernador Castro en la categoría +35

Maximiliano Lococco (20) y Joaquín Gómez (15) fueron los máximos anotadores del Tractor, que buscará coronarse campeón de local en Gobernador Castro. En el Rojo, Matías Lauría (13) y Manuel García (11) lideraron la planilla.

Si Mitre, que lleva cinco torneos consecutivos ganados, se queda con el triunfo, habrá partido definitorio en el gimnasio de calle Ruiz Moreno.

El domingo por la noche Sportivo Baradero se quedó, como local, con la primera victoria en la final del básquet femenino de primera división ante Pescadores, por 57-45.

La dirigidas por Diego Cuello juegan su sexta final consecutiva.

Con goleo repartido, Manuela Pastorni con 12 puntos, Rocío Díaz con 11 y Laura Escobar con 10 fueron las máxima anotadoras del equipo de Diego Cuello. En Pescadores, la capitana Zoe Romero sumó 17 y Florencia Nahuel, 12.

La diferencia del primer cuarto, que terminó 20-6 a favor de las Lobas, les permitió a las baraderenses doblegar al equipo sampedrino, que buscará empatar la serie en el Héctor Grau.

En primera división masculina, Atlético Baradero y Mitre se medirán este miércoles desde las 21.15 en el microestadio Román Misenti de la vecina ciudad para el primer partido de la serie al mejor de tres.

