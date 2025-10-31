Básquet local: Atlético Baradero se llevó la primera final contra Mitre
El Negro venció al Rojo 64 a 54 en su cancha y buscará coronarse campeón de visitante. El equipo sampedrino debe ganar para forzar un tercer partido.
La primera final de la serie de tres del torneo Horacio “Mono” Levia de primera división de Debanba, la liga local de básquet, fue para Atlético Baradero.
El Negro recibió a Mitre en el estadio Román Misenti de avenida San Martín, en un duelo que genera expectativa entre los aficionados.
Atlético Baradero ganó 64 a 54 a Mitre, que buscará en su cancha obtener un triunfo para forzar el tercer partido.
Si los baraderenses se imponen, volverán a coronarse campeones de la liga de básquet local en primera división.
