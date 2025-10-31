La primera final de la serie de tres del torneo Horacio “Mono” Levia de primera división de Debanba, la liga local de básquet, fue para Atlético Baradero.

El Negro recibió a Mitre en el estadio Román Misenti de avenida San Martín, en un duelo que genera expectativa entre los aficionados.

Atlético Baradero ganó 64 a 54 a Mitre, que buscará en su cancha obtener un triunfo para forzar el tercer partido.

Si los baraderenses se imponen, volverán a coronarse campeones de la liga de básquet local en primera división.

