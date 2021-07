B Metropolitana: con Alejo Macelli, Defensores Unidos de Zárate cerró su gran Apertura con un triunfo

Alejo Macelli fue titular este sábado en la despedida de Defensores Unidos del Apertura de la B Metropolitana con una victoria 3 a 1 como visitante frente a Cañuelas, el penúltimo de la tabla de posiciones.

El volante jugó los 90 minutos y colaboró en el triunfo con goles de Juan Barbieri en dos ocasiones y Santiago Rivas. Entre medio, Diego Aguirre descontó para el local. Fernando “Piti” Gómez estuvo en el banco de suplentes, pero Gustavo Pueblas no lo hizo ingresar.

El Celeste, que llegó a la última jornada sin chances de ser campeón porque el anterior encuentro Flandria le ganó 3 a 0 con un tanto de Francisco Nouet, cerró un gran campeonato en el cuarto lugar con 28 puntos producto de ocho victorias, cuatro pardas e igual cantidad de derrotas.

Macelli fue parte del once inicial en casi todos los cotejos y uno de los máximos artilleros del plantel que, en total, festejó 21 y diez de ellos por Nicolás Toloza, goleador del certamen. A Gómez, por su parte, le tocó entrar desde el banco de suplentes en muchos partidos y respondió con creces. Incluso, cuando titularizó, marcó.

La tabla de posiciones final.

El viernes, los hermanos Nouet fueron titulares en la victoria del Canario 1 a 0 como local sobre Villa San Carlos. Matías participó en el único tanto de su equipo a los 33 minutos. Un compañero lanzó un centro a media altura desde la izquierda al que el sampedrino corrió para conectar, tocó el balón que después pegó en un defensor y se metió en el arco.

Tanto Matías como Francisco fueron reemplazados en el segundo tiempo. Su elenco logró su octavo triunfo en el campeonato y acabó con 27 puntos, cuatro menos que Colegiales que gritó campeón al derrotar a Sacachispas 3 a 1.

Los hermanos Nouet sólo jugaron dos encuentros juntos desde el arranque en el Apertura, los de la penúltima y última jornada. “Pancho” no tuvo tanta participación en el torneo porque se contagió coronavirus en la segunda fecha, se recuperó cuando iba la séptima y le costó entrar nuevamente en ritmo. Matías, por su parte, fue con cuatro festejos uno de los goleadores del equipo que hizo una gran campaña, aunque no peleó el título hasta la última jornada porque no tuvo regularidad.