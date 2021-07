B Metropolitana: Francisco Nouet volvió a ser titular en Flandria y le arruinó el torneo a los sampedrinos de Defensores Unidos

Francisco Nouet anotó uno de los goles de Flandria en la victoria 3 a 0 este viernes como visitante frente a Defensores Unidos de Zárate que, con Alejo Macelli y Fernando “Piti” Gómez en cancha, se quedó sin posibilidades de ser campeón en el Apertura de la B Metropolitana.

El juego correspondió a la 16ª y penúltima fecha del campeonato. Tras el tanto de Nicolás Henry, a los 18 minutos el delantero recibió el balón por la punta izquierda del ataque en un contragolpe que se armó tras un tiro de esquina del Celeste, corrió varios metros con la pelota, encaró al arquero mano a mano y definió al segundo palo ante el intento desesperado de un defensor de tapar el remate.

Uno de los que lo fue a abrazar inmediatamente fue su hermano Matías, que también fue parte del once inicial. La cuenta la cerró en el segundo tiempo Franco Tisera y el Canario consiguió tres puntos importantes aunque insuficientes para llegar con chances de lograr el título a la última jornada.

Francisco Nouet jugó su primer partido como titular en un certamen en el que no tuvo regularidad: “En la segunda fecha me contagié Covid-19 y me llevó hasta la séptima poder recuperarme. Después me costó agarrar ritmo para meterme de vuelta en el equipo”, dijo a La Opinión el joven delantero formado en Paraná que en la segunda parte del campeonato alternó entre no ser convocado y el banco de suplentes.

En CADU Macelli fue titular y “Piti” Gómez ingresó en el entretiempo por Rodrigo Hernández y fue amonestado. Su equipo tenía que ganar para seguir con chances de ser campeón en la próxima jornada pero la derrota lo dejó séptimo con 25 unidades. Aunque el líder, Colegiales tiene 28 porque derrotó a Acassuso y su escolta, Sacachispas, 27 porque empató con Los Andes que es tercero con 26, en la última fecha se enfrentarán y alguno de ellos sumará.

El Celeste cerrará su participación en el Apertura de la B Metropolitana visitando a Cañuelas mientras que Flandria recibirá a Villa San Carlos, ambos sin posibilidades de dar la vuelta olímpica.

Sin embargo, serán partidos importantes porque todos los equipos suman unidades para una tabla general que definirá, concluidos el Apertura y Clausura, qué seis conjuntos competirán en el Reducido que dará el segundo ascenso a la Primera Nacional. El primer pasaje saldrá de una final entre los ganadores del Apertura y Clausura.